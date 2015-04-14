صافي ربح بنك الجزيرة السعودي يقفز 42.8% في الربع/1

الرياض 14 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بنك الجزيرة السعودي زيادة نسبتها 42.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول بلغ 227 مليون ريال (73.9 مليون دولار) مقابل 159 مليونا قبل عام بزيادة 42.77 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "النمو في الأنشطة الرئيسية وارتفاع دخل العمليات."

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 20.7 بالمئة إلى 624 مليون ريال في الربع الأول من 517 مليونا في الربع المقابل من 2014.

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)