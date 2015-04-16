لمحة-سهم السعودي الهولندي يقفز 3% وكيان يهبط 2.5% بعد نتائج الربع/1
0813 جمت -
* سهم البنك السعودي الهولندي يرتفع 3.09 بالمئة في مستهل تعاملات الخميس.
* البنك سجل نموا نسبته 29.25 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2015 بدعم من ارتفاع دخل العمليات.
* صافي ربح الربع الأول بلغ 538.94 مليون ريال (143.7 مليون دولار) مقابل 416.97 مليون قبل عام.
* النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين بتحقيق 472.85 مليون ريال في الربع الأول.
* سهم كيان يهبط 2.5 بالمئة في البورصة السعودية صباحا ويسجل أكبر الخسائر على المؤشر.
* الشركة تحولت لتسجيل خسائر بقيمة 591.6 مليون ريال (157.8 مليون دولار) في الربع الأول مقابل أرباح قيمتها 9.94 مليون قبل عام.
* الخسائر جاءت أعلى من توقعات محللين بتكبد خسائر صافية في المتوسط قيمتها 293.50 مليون ريال.
* المؤشر السعودي يرتفع 1.04 بالمئة إلى 9558 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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