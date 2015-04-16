الأردن يختار ذراع البنك الإسلامي للتنمية لدعم إصدار أول صكوك سيادية

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اليوم الخميس إن الأردن اختار المؤسسة وهي ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة لدعم إصدار أول صكوك سيادية في البلاد.

وأضافت المؤسسة في بيان أنها ستقدم "الدعم الفني للمعاملات" للإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار والمتوقع أن تطرح هذا العام.

ونقل البيان عن وزير المالية أمية طوقان قوله إن الصكوك ستستخدم في استيعاب السيولة الزائدة لدى البنوك الإسلامية في الأردن والتي تقدر بإجمالي 1.4 مليار دينار (مليارا دولار).