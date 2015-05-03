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بيت التمويل الخليجي البحريني يعتزم شراء مركز للتسوق في السعودية

Sun May 3, 2015 5:56am GMT
 
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دبي 3 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البحرينية بيت التمويل الخليجي اليوم الأحد إنها تعتزم شراء مركز للتسوق في مدينة جدة السعودية مقابل 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الاستثمار سيحقق عائدا نقديا نصف سنوي نسبته 12 بالمئة وسيحقق عائدا على الاستثمار بالنسبة ذاتها خلال فترة الاستثمار.

ولم تفصح الشركة في البيان عن موعد اتمام صفقة الاستحواذ على المركز التجاري في جدة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 