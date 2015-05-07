أسمنت نجران السعودية تخطط لإصدار صكوك مقومة بالريال

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أسمنت نجران السعودية في بيان اليوم الخميس إنها تخطط لإصدار صكوك مقومة بالريال وستبدأ اجتماعات مع المستثمرين الأحد المقبل.