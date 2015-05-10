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إعادة-‭مصرف الراجحي السعودي ‬ يعين ستيف بيرتاميني رئيسا تنفيذيا خلفا لسليمان الزبن

Sun May 10, 2015 6:13am GMT
 
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الرياض 10 مايو أيار (رويترز) - ‭قال مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في منطقة الخليج إن مجلس إدارته قبل استقالة سليمان الزبن من منصب الرئيس التنفيذي وعين ستيف بيرتاميني رئيسا تنفيذيا خلفا للزبن اعتبارا من 18 مايو ايار.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن الزبن تقدم باستقالته في السابع من مايو ايار نظرا لظروف شخصية وقبلها المجلس اعتبارا من 17 مايو ايار.

وأضاف البيان أن ستيف بيرتاميني الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمصرف اعتبارا من 18 مايو ايار يمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما في قطاع الأعمال المالية والمصرفية بالمؤسسات العالمية الكبرى كان آخرها عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في بنك ستاندرد تشارترد.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603)
 