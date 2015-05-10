مقدمة 1-‭مصرف الراجحي السعودي ‬ يعين بيرتاميني رئيسا تنفيذيا خلفا لسليمان الزبن

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الرياض 10 مايو أيار (رويترز) - ‭قال مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في منطقة الخليج وثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول إن مجلس إدارته قبل استقالة سليمان الزبن من منصب الرئيس التنفيذي وعين ستيف بيرتاميني رئيسا تنفيذيا خلفا للزبن اعتبارا من 18 مايو ايار.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن الزبن تقدم باستقالته في السابع من مايو ايار نظرا لظروف شخصية وقبلها المجلس اعتبارا من 17 مايو ايار.

وأضاف البيان أن ستيف بيرتاميني الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمصرف اعتبارا من 18 مايو ايار يمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما في قطاع الأعمال المالية والمصرفية بالمؤسسات العالمية الكبرى كان آخرها عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في بنك ستاندرد تشارترد.

ويعد استبدال سعوديين بأجانب في المناصب العليا في المملكة أمرا نادر الحدوث نسبيا. ويعتقد أن بيرتاميني أحد أوائل الرؤساء التنفيذيين غير السعوديين في مصرف الراجحي منذ تأسيسه في أواخر الخمسينيات.

وقال مراد الأنصاري مدير بحوث الأسهم لدى المجموعة المالية-هيرميس إن بيرتاميني "يأتي بخبرة كبيرة في إدارة عمليات التجزئة وهي أقوى أنشطة البنك."

وفي الشهر الماضي أعلن مصرف الراجحي تحقيق أرباح قدرها 1.52 مليار ريال (405.35 مليون دولار) في الربع الأول من العام بانخفاض 11 في المئة عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضررت أنشطة المصرف المتعلقة بالعملاء الأفراد جراء القواعد الجديدة واشتداد المنافسة من البنوك الأخرى في المملكة. ولدى مصرف الراجحي واحد من أعلى مستويات التعرض في القطاع المالي لأنشطة التجزئة التي تشكل ما يزيد عن 60 في المئة من دفتر قروضه.

وتقلصت شهية إقراض الأفراد أيضا بسبب قواعد التمويل العقاري الأخيرة والتي تضع سقفا للقروض بحيث لا تزيد عن 70 في المئة من قيمة العقارات.

وعين الزبن رئيسا تنفيذيا لمصرف الراجحي في أبريل نيسان 2012 خلفا لعبد الله بن سليمان الراجحي وهو أحد أفراد العائلة التي تملك حصة قدرها 14.79 في المئة في المصرف بحسب بيانات تومسون رويترز.