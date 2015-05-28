مصحح-أبوظبي الإسلامي قد يرفع قيمة إصدار صكوك إلى ثلاثة مليارات دولار
(لتصحيح التمييز في الفقرة الثالثة إلى سهم عوضا عن درهم وتوضيح القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار)
دبي 28 مايو أيار (رويترز) - قال بنك أبوظبي الإسلامي في بيان للبورصة اليوم الخميس إنه سيسعى لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة على زيادة قيمة الحد الأعلى لإصدار صكوك - أطلق في 2012 بهدف لدعم الشق الأول من رأس المال- إلى ثلاثة مليارات دولار من ملياري دولار.
وقال البنك إن الزيادة مرهونة بموافقة المساهمين والجهات الرقابية.
وأضاف البنك في البيان أنه سيسعى للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأسماله بواقع 168 مليون سهم عبر إصدار حقوق بقيمة اسمية درهم واحد مع علاوة إصدار بقيمة درهمين.
وستعقد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في 21 يونيو حزيران.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
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