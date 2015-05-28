مقدمة 1-أبوظبي الإسلامي يتطلع لزيادة رأس المال لمواكبة النمو

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من مها الدهان

أبوظبي 28 مايو أيار (رويترز) - قال بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس إنه سيسعى لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة على زيادة رأس المال عبر إجراءات تشمل إصدار حقوق وزيادة قيمة الحد الأعلى لإصدار صكوك - أطلق في 2012 بهدف دعم الشق الأول من رأس المال- إلى ثلاثة مليارات دولار.

ويعقد أكبر مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي اجتماعا للجمعية العامة غير العادية للمساهمين في 21 يونيو حزيران للموافقة على إصدار حقوق بقيمة 504 ملايين درهم (137.2 مليون دولار) وزيادة قيمة الحد الأعلى لإصدار الصكوك إلى ثلاثة مليارات دولار من ملياري دولار حاليا.

وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي للبنك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي "نحتاج لزيادة رأس المال لكي نواصل النمو."

وبحسب بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني يسعى أبوظبي الإسلامي إلى تعزيز أعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ومواصلة اكتشاف الفرص المتاحة للنمو في الأسواق الأخرى.

وقال البيان إن البنك يسعى إلى "توسيع شبكته للخدمات المصرفية للأفراد...وتوسيع باقة الحلول التمويلية والخدمات المالية التي يقدمها لقطاع الشركات الكبيرة والناشئة والمتوسطة الحجم نظرا لتزايد الطلب على الرساميل بما يتماشى مع عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة."

وسينفذ البنك خطة زيادة رأس المال بواقع 504 ملايين درهم عبر إصدار 168 مليون سهم جديد بقيمة ثلاثة دراهم للسهم الواحد تتمثل في درهم واحد للقيمة الإسمية وعلاوة إصدار بقيمة درهمين.