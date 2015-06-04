المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0827 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس متأثرا بخسائر الأسهم القيادية في أعقاب تراجع سعر النفط.

وسجل سهما الراجحي وسابك القياديان أكبر الخسائر على المؤشر بنزول كل منهما 0.7 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس إذ طغت تخمة إمدادات المعروض وهبوط الدولار على الطلب العالمي القوي على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لأجل شهر تسعة سنتات إلى 63.71 دولار للبرميل صباح اليوم وتراجعت أيضا العقود الآجلة للخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 59.56 دولار للبرميل.