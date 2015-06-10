البنك الاسلامي للتنمية يرفع سقف برنامجه للصكوك الي 25 مليار دولار

10 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك الاسلامي للتنمية يوم الثلاثاء انه رفع سقف برنامجه للصكوك(السندات الاسلامية) إلي 25 مليار دولار من 10 مليارات مع سعيه لتوسيع عملياته للتمويل في ارجاء دوله الاعضاء.

وسيدعم توسيع البرنامج هدف البنك لاصدار صكوك للاكتتاب العام بقيمة مليار دولار كحد أدنى كل عام مع تلبية طلبات متنامية من المستثمرين لاكتتابات خاصة.

وحتى الان جرى توسيع البرنامج ثلاث مرات منذ انشائه في 2005 .

ويعمل البنك الاسلامي للتنمية الذي يوجد مقره في جدة بالسعودية لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الاسلامية. ويبلغ عدد الدول الاعضاء بالبنك 56 دولة وتأتي السعودية وليبيا وايران في مقدمة المساهمين.

وقال البنك ايضا في بيان انه وافق على مشاريع للتنمية بقيمة مجمعة 450 مليون دولار بما في ذلك مشروع للطاقة قيمته 200 مليون دولار في موزامبيق و70 مليون دولار لتمويل استيراد معدات زراعية في قازاخستان.

وفي 2013 زاد البنك رأسماله المرخص الي اكثر من ثلاثة اضعاف ليصل الي 150 مليار دولار.