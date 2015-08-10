مصادر: العثيم مول تهدف لجمع مليار دولار من باكورة صكوكها

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء إن العثيم للاستثمار والتطوير العقاري المالكة لخمسة مراكز تسوق في السعودية تبيع صكوكا خمسية قد تبلغ حصيلتها مليار ريال (267 مليون دولار).

والشركة التي تعرف أيضا باسم العثيم مول تابعة لشركة العثيم القابضة وهي مجموعة عائلية تضم شركة أسواق العثيم المدرجة في البورصة السعودية.

وأطلقت الشركة الطرح الأسبوع الماضي وسعرته عند ما بين 165 و175 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر بحسب مصادر مصرفية طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد.

وأكد مصدر في الشركة طلب عدم نشر اسمه البدء في بيع الصكوك وقال إن جزءا من الحصيلة سيخصص لتمويل خطط التوسع.

وتابع المصدر أن العثيم مول تبني خمسة مراكز تسوق من المرجح استكمال ثلاثة منها بنهاية العام ويستكمل المركزان الآخران بنهاية العام المقبل فضلا عن بناء 16 مركزا ترفيهيا.

وقال مصدران إنه ينبغي تقديم طلبات الاكتتاب من المستثمرين الراغبين في شراء الصكوك قبل 20 أغسطس آب.

كان مصدران صرحا لرويترز في يونيو حزيران بأن العثيم مول أحيت خططا لإصدار صكوك محلية مقومة بالريال وربما تبرم الصفقة بعد انتهاء فصل الصيف.

وقال المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما إن الشركة اختارت الأذرع الاستثمارية لكل من البنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي والبنك الأهلي التجاري لترتيب الإصدار.