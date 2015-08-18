مصحح-المراعي السعودية تعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى ملياري ريال سعودي

(لتصحيح اليوم في الفقرة الثانية)

الرياض 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية إنها تعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى ملياري ريال سعودي (533.3 مليون دولار) لمستثمرين محليين وفقا لوضع السوق.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن الإصدار سيكون خاصا للنخبة من المستثمرين ذوي الخبرة المقيمين في المملكة وإنها ستعقد اعتبارا من هذا الأسبوع عدة اجتماعات مع المهتمين بالاستثمار.

وعينت المراعي اتش.اس.بي.سي العربية السعودية وسامبا للأصول وإدارة الاستثمار للعمل كفريق مشترك لإدارة الإصدار.

كانت المراعي قالت في مايو ايار إن مجلس إدارتها اعتمد الخطة الخمسية الاستراتيجية الممتدة 2016-2020 والتي تشمل برنامجا للاستثمار الرأسمالي بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بهدف إحلال جزء من الموجودات الحالية ورفع الطاقات الإنتاجية وتعزيز إمكانيات تطوير المنتجات خلال خمس سنوات.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.