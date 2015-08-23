مصادران: الأهلي التجاري السعودي يبيع صكوكا بملياري ريال

دبي 23 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الأحد ان البنك الاهلي التجاري السعودي أكبر بنوك المملكة سيبيع صكوكا بملياري ريال (533 مليون دولار) لتعزيز رأس المال الأساسي للبنك.

وذكر أحد المصدرين أن الطرح متوافق مع اللوائح المصرفية بازل 3 وهو الثالث منذ يونيو حزيران وجزء من خطة البنك لبيع صكوك لتعزيز رأس المال الأساسي بسبعة مليارات ريال في 2015.