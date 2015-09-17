المراعي السعودية تنتهي من إصدار صكوك بقيمة 1.6 مليار ريال في طرح خاص

الرياض 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية إنها استكملت بنجاح إصدار صكوك بقيمة 1.6 مليار ريال (426.7 مليار دولار) في إصدار خاص لمستثمري النخبة داخل المملكة.

وأضافت في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الإصدار لأجل سبع سنوات على أساس معدل عائد متغير. لكن البيان لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

كانت المراعي قالت في اغسطس آب إنها تعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى ملياري ريال سعودي لمستثمرين محليين وفقا لوضع السوق وعينت آنذاك اتش.اس.بي.سي العربية السعودية وسامبا للأصول وإدارة الاستثمار للعمل كفريق مشترك لإدارة الإصدار.

وفي مايو ايار في مايو اعتمد مجلس إدارة الشركة الخطة الخمسية الاستراتيجية للفترة 2016-2020 والتي تشمل برنامجا للاستثمار الرأسمالي بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بهدف إحلال جزء من الموجودات الحالية ورفع الطاقات الإنتاجية وتعزيز إمكانيات تطوير المنتجات خلال خمس سنوات.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)