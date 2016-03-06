مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسط تداولات قوية

0945 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد مرتفعة وسط تداولات قوية بلغت قيمتها نحو 20 مليون دينار منها 8.1 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.7 في المئة إلى 5280.6 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2 في المئة إلى 856.3 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هذا الارتفاع يأتي كرد فعل لصعود سعر برميل النفط الكويتي ووصوله لثلاثين دولار بعد أن هبط لنحو 19 دولارا في يناير كانون الثاني.

وأضاف صبري "كان هناك دخول انتقائي للأسهم المضاربية لأن هناك من يراهن على استمرار تحسن سعر النفط وبالتالي استمرار ارتفاع البورصة وهو ما ينطوي على قدر من المغامرة."

وبنهاية الجلسة ارتفعت أسهم زين 1.3 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وأمريكانا 4.6 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.96 في المئة وفيفا 1.02 في المئة وبنك برقان 1.4 في المئة والامتياز 2.6 في المئة.