تباين في مؤشرات الكويت عند الإغلاق

0955 جمت - تباينت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين عند الإغلاق حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.3 في المئة ليصل إلى 5264.7 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.34 في المئة إلى 859.2 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن تداولات اليوم اتسمت بعمليات جني أرباح لاستغلال بعض "التسريبات والاشاعات لتحقيق أرباح سريعة وسهلة."

واضاف أن سهم أمريكانا على سبيل المثال لا يزال يتحرك هبوطا وارتفاعا على وقع الاشاعات اليومية بشأن بيع أسهم مجموعة الخرافي فيها لمستثمرين خليجيين.

وأضاف أن الغالبية العظمى من التداولات تحولت حاليا إلى المضاربة بعيدا عن الاستثمار وهو ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار للسوق.

وارتفعت أسهم أمريكانا وبنك الخليج 0.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي اثنين في المئة وبنك بوبيان 2.5 في المئة.

وبنهاية الجلسة هبطت أسهم زين 1.3 في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة والبنك التجاري الكويتي 1.96 في المئة والوطنية العقارية 2.9 في المئة.