المؤشر السعودي يغلق متراجعا

1340 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على تراجع طفيف معط نزول أسهم عدد من أسهم البتروكيماويات والبنوك.

ونزل المؤشر 0.14 بالمئة إلى 6387.4 نقطة وسط تداولات قيمتها سبعة مليارات ريال.

وسجل سهما سابك والراجحي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 0.9 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وتراجعت أسهم جرير وصافولا وساب والأهلي التجاري وبنك الرياض ومعادن بنسب تراوحت بين 0.7 و2.4 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم السعودي الفرنسي 3.01 بالمئة والمراعي 3.06 بالمئة والعربي الوطني 3.3 بالمئة وجبل عمر 0.9 بالمئة وسافكو 2.1 بالمئة والمملكة 4.6 بالمئة.

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1335 جمت -انخفضت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات بيع في أسهم استراتيجية مثل البنك العربي وسط قفزة في قيمة التداول بفعل صفقة داخلية في بنك القاهرة عمان.