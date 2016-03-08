بورصة الكويت تغلق مرتفعة
0945 جمت - أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وسط تفاؤل المتعاملين في المنطقة بتماسك النفط فوق 40 دولارا للبرميل.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.4 بالمئة إلى 5284.4 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.21 بالمئة إلى 861 نقطة.
وقاد الصعود سهما أمريكانا والأهلي بمكاسب 4.3 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم بنك بوبيان ومباني 1.2 بالمئة لكل منهما وبنك الخليج 0.9 بالمئة وفيفا 1.03 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم بيتك 1.9 بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة.
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0850 جمت - ساعدت مشتريات العرب والأجانب على الأسهم القيادية في الصعود ببورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة. يتبع