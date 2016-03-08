البورصة الأردنية تغلق مستقرة

1335 جمت - أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار المضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مستقرا على 2133.78 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.8 مليون دينار مقارنة مع 48.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن صغار المضاربين يسيطرون على السوق وسط غياب صناديق الاستثمار المؤسسي.

وأضاف المعشر "البورصة ضعيفة ولايوجد محفزات للتحرك."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.08 بالمئة إلى 0.91 دينار وسهم مصفاة البترول 0.22 بالمئة إلى 4.37 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 1.14 بالمئة إلى 5.3 دينار وسهم البنك العربي 0.64 بالمئة إلى 6.2 دينار.

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