المؤشر السعودي ينهي الأسبوع منخفضا

1240 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على انخفاض متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية.

ونزل المؤشر 0.25 بالمئة اليوم الخميس ليغلق عند 6354.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.7 مليار ريال.

وقاد النزول سهما سامبا والمراعي بخسائر ثلاثة بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم سابك وجرير وساب والمتقدمة والأهلي التجاري وكيان بنسب تراوحت بين 0.6 و3.5 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر 4.6 بالمئة والكهرباء السعودية 1.9 بالمئة وأسمنت الجنوبية 3.8 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة وسبكيم 1.7 بالمئة.

1235 جمت - صعدت البورصة المصرية بقوة في ختام التعاملات اليوم الخميس بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والمؤسسات المحلية على الأسهم القيادية وسط زيادة كبيرة في السيولة. يتبع