صحيفة مال: ايه.بي.ان امرو في مفاوضات لبيع حصة في البنك السعودي الهولندي

الرياض 21 مارس آذار (رويترز) - ذكرت صحيفة مال الاقتصادية اليوم الاثنين عن مصادر لم تحددها إن بنك ايه.بي.ان امرو الهولندي في مفاوضات لبيع حصة في البنك السعودي الهولندي الذي يبلغ رأسماله 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح إذا كان البنك يعتزم بيع جزء أو كامل حصته البالغة 40 بالمئة في السعودي الهولندي.

والسعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بالبنك السعودي الهولندي.

وخلال عام 2015 بأكمله قفز صافي ربح البنك إلى 2.02 مليار ريال بزيادة 11 بالمئة عن 1.82 مليار في 2014. وعزا البنك نمو الأرباح السنوية إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)