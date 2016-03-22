الخطوط السعودية تتطلع لإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات ريال في الربع/2 أو الربع/3

الرياض 22 مارس آذار (رويترز) - قال صالح بن ناصر الجاسر المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الثلاثاء إن خطوط الطيران السعودية تسعى لجمع خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من خلال إصدار شريحة أولى من الصكوك في الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.

وصرح للصحفيين أمام منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع أن الحصيلة ستذهب لتمويل التوسع في اسطول الخطوط السعودية الذي تستهدف زيادته إلى 200 طائرة بحلول عام 2020.

وأضاف انه لم يتم حسم التفاصيل الخاصة بالشريحة الثانية.