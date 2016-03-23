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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

Wed Mar 23, 2016 1:49pm GMT
 
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1335 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية بفعل شراء محدود في الأسهم القيادية مثل مصفاة البترول وسط قيمة تداول جيدة غلبت عليها الصفقات الداخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.51 بالمئة إلى 2134.52 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.1 مليون دينار مقارنة مع 6.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط المحلل المالي إن صفقات داخلية في سهم مصفاة البترول ساهمت في رفع المؤشر وقيمة التداول اليوم.

وأضاف "البورصة مازالت ضعيفة وبحاجة لدعم أكبر."

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.18 بالمئة إلى 5.35 دينار وسهم مصفاة البترول 6.2 بالمئة إلى 4.62 دينار.

وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 1.31 بالمئة إلى 2.25 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.38 بالمئة إلى 2.62 دينار.

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  يتبع
 