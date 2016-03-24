المؤشر السعودي يتراجع صباحا مع نزول النفط

0837 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الخميس تحت وطأة نزول عدد كبير من الأسهم القيادية لتسجيل خسائر في ظل نزول أسعار النفط وتوجه المتعاملين لجني أرباح قبل بدء موسم إعلان نتائج الشركات للربع الأول من العام في ابريل نيسان.

وهبطت أسعار النفط بما يصل إلى 4 بالمئة أمس الاربعاء دافعة الخام الامريكي ليغلق دون مستوى 40 دولارا للبرميل بعد بيانات حكومية أظهرت قفزة رفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع للاسبوع السادس على التوالي.

وخسر المؤشر 0.65 بالمئة إلى 6421.2 نقطة.

ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 135 سهما وارتفع 17 آخرين فيما استقر 13 سهما دون تغيير.

وقاد النزول سهما جبل عمر وسابك بخسائر 1.3 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم سامبا والأهلي التجاري وينساب وصافولا والسعودي للاستثمار وبنك الجزيرة بنسب تراوحت بين 0.7 و2.3 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 0.5 بالمئة والسعودي الهولندي 2.04 بالمئة والسعودية للكهرباء 0.3 بالمئة واسمنت القصيم 0.4 بالمئة.