مشتريات العرب تصعد ببورصة مصر صباحا

0917 جمت - دفعت مشتريات العرب على الأسهم بورصة مصر لمواصلة مسارها الصاعد خلال بداية معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع وسط وفرة في السيولة وبعد تغيير وزاري شمل بعض الحقائب الاقتصادية.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.97 بالمئة ليصل إلى 7567.97 نقطة والمؤشر الثانوي 0.8 بالمئة إلى 368.15 نقطة.

وبلغت قيم التداول 351.890 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والاجانب إلى البيع فيما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 88 بالمئة من المعاملات والعرب على 7.1 بالمئة والأفراد على 84.5 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.5 بالمئة وهيرميس وبالم هيلز 2.6 بالمئة وإعمار مصر 1.1 بالمئة ودومتي 3.5 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 2.6 بالمئة.

وعين الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء عمرو الجارحي وزيرا للمالية بدلا من هاني دميان وعين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار بدلا من أشرف سالمان كما عين محمد يحيى راشد وزيرا للسياحة بدلا من هشام زعزوع. وتقرر استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام يتولاها أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة الرقابة المالية.