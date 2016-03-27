المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0847 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الأحد تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية في ظل غياب المحفزات الدافعة على الصعود.
ونزل المؤشر 0.84 بالمئة إلى 6295.7 نقطة.
وتوقعت الرياض المالية في مذكرة بحثية أداء نزوليا للمؤشر على المدى القصير.
وقالت في تقرير أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني "تشير المؤشرات الفنية على أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الضغط في هذه المرحلة لذا نوصي باتباع الحذر في الوقت الراهن."
وقات إن المؤشر يواجه مستوى مقاومة عند 6400 نقطة.
وقاد التراجعات سهما جبل عمر والاتصالات السعودية بخسائر 3.8 بالمئة لكل منهما.
كما انخفضت أسهم الاسمنت السعودية وموبايلي ومعادن والأهلي التجاري وسامبا والإنماء بنسب تراوحت بين 0.9 و7.4 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 0.9 بالمئة وساب 1.2 بالمئة والمراعي 0.7 بالمئة. كما صعدت أسهم صافولا 0.2 بالمئة والمملكة 1.2 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة.