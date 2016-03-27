أسهم مصر تغلق منخفضة بقيادة التجاري الدولي بعد مقال لساويرس

1237 جمت - هبط سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية اليوم الأحد بعد ما شكا الملياردير نجيب ساويرس في مقال من تعنت حكومي في صفقة استحواذه على سي.آي كابيتال التابعة للبنك.

وتراجع سهم التجاري الدولي 4.34 بالمئة ليهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة ويغلق عند 7480.11 نقطة في حين فقد المؤشر الثانوي 0.3 بالمئة ليسجل 365.92 نقطة.

ولمح ساويرس في المقال إلى أنه قد يخرج باستثماراته من مصر قائلا "أرض الله واسعة."

كان البنك التجاري الدولي اتفق في فبراير شباط على بيع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال المملوك له مقابل 924 مليون جنيه (104.05 مليون دولار) إلى ساويرس من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.

وانخفض سهم أوراسكوم للاتصالات 3.8 بالمئة.

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