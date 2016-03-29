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مصرف الراجحي السعودي يوزع ريالا واحدا للسهم في 4 أبريل عن أرباح النصف/2

Tue Mar 29, 2016 5:50am GMT
 
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القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) - قال مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء إنه سيوزع ريالا واحدا للسهم في الرابع من أبريل نيسان عن أرباح النصف الثاني من 2015.

وأضاف الراجحي ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن التوزيع سيكون لحامل سهم المصرف حتى نهاية جلسة تداول الاثنين 28 مارس أذار.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق)
 