المؤشر الأردني يواصل الارتفاع للجلسة الثالثة

1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.36 بالمئة إلى 2165.85 نقطة في حين بلغت قيمة التداول تسعة ملايين دينار مقارنة مع 13.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إن هناك إقبالا ملحوظا على بناء مراكز في أسهم استراتيجية ساهم في تحسن المؤشر.

وأضاف "المعنويات ارتفعت قليلا في السوق بعد تعافي المؤشر."

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.26 بالمئة إلى 18.6 دينار وسهم مصفاة البترول 1.72 بالمئة إلى 4.73 دينار.

وتراجع سهم بنك الإسكان 1.05 بالمئة إلى 9.4 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 3.04 بالمئة إلى 2.23 دينار.

‭‭--------------------------‬‬