بنك ساب السعودي يوزع 0.35 ريال للسهم في 5 أبريل عن أرباح النصف/2
القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء إنه سيوزع 0.35 ريال للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2015 في الخامس من أبريل نيسان.
وزاد صافي ربح البنك 1.52 بالمئة إلى 4.33 مليار ريال من 4.26 مليار في 2014.
وأضاف البنك في بيان نشر على الموقع الالكتروني للسوق السعودية أن توزيع الأرباح سيكون لحامل سهم البنك حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء 29 مارس آذار. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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