بحري السعودية توقع اتفاق تمويل إسلامي بقيمة 1.425 مليار ريال

القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - ‭‭قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقية للحصول على تمويل إسلامي من بنك الرياض بقيمة 1.425 مليار ريال (380 مليون دولار) لتمويل بناء خمس ناقلات نفط من شركة هيونداي للصناعات الثقيلة.

وأضافت بحري في بيان نشر بموقع البورصة السعودية أن أجل التمويل طلمدة عشر سنوات وستة أشهر شاملة فترة سماح لمدة سنتين مقابل ضمانات أهمها رهن السفن لصالح بنك الرياض بعد استلامها.

أصبحت بحري المزود الوحيد لخدمات نقل النفط على متن الناقلات العملاقة لصالح أرامكو السعودية بعد أن اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط الوطنية السعودية في صفقة أعلنت للمرة الأولى في 2012 وتم تنفيذها العام الماضي.