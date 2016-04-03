تراجعات قوية للأسهم السعودية صباحا مع تراجع أسعار النفط

0730 جمت - تراجعت أسعار الأسهم السعودية بقوة في بداية معاملات اليوم الأحد بعد هبوط العقود الآجلة للنفط الخام حوالي أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وهبط المؤشر السعودي 1.8 بالمئة ليصل إلى 6112.55 نقطة وتراجع مؤشر البنوك 1.9 بالمئة والبتروكيماويات 2.4 بالمئة.

ونزلت أسهم سابك 2.3 بالمئة وبترورابغ وينساب 2.8 بالمئة وسبكيم 2.65 بالمئة وكيان 2.9 بالمئة وبتروكيم 2.4 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بعدما قال ولي ولي العهد السعودي إن بلاده لن تثبت إنتاجها النفطي ما لم تفعل إيران ذلك والمنتجون الكبار الآخرون وعقب صدور بيانات أظهرت أن تخمة المعروض العالمي ستزيد على الأرجح.

وخسرت أسهم المراعي 1.4 بالمئة وزين 2.3 بالمئة وموبايلي 0.7 بالمئة والراجحي 3.4 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بنك الرياض 0.4 بالمئة.

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