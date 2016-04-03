مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة مع بداية الربع/2

1010 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد منخفضة في أول يوم للتداول في الربع الثاني من العام 2016.

وأغلق المؤشر الكويتي منخفضا 0.4 في المئة إلى مستوى 5207.9 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.4 في المئة إلى 838.6 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الأخبار الاقتصادية في الكويت "ليست طيبة" لاسيما مع وجود ملاحظات قوية على خطة الاصلاح الاقتصادي التي تعرضها الحكومة حاليا على البرلمان.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني ثلاثة في المئة والبنك التجاري 5.7 في المئة وزين 1.4 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة وفيفا 2.9 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك الخليج الكويتي 0.9 في المئة وأمريكانا 2.4 في المئة والاستثمارات الوطنية 3.3 في المئة.

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