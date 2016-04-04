مؤشر بورصة دبي يصعد وأسواق الخليج الأخرى تتراجع

0720 جمت - ارتفع مؤشر بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في حين تراجعت بورصات الخليج بعد أن واصلت أسعار النفط الهبوط دون 39 دولارا للبرميل.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة وتركزت أحجام التداول على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وارتفع سهم جي.إف.إتش المالية المتخصصة في الاستثمار الإسلامي والتي تتخذ من البحرين مقرا لها 1.7 بالمئة وكان الأكثر تداولا في حين زاد سهم أرابتك 0.6 بالمئة.

وتغيب الأسهم القيادية عن التداول إلى حد كبير منذ عدة أسابيع إذ يواصل المضاربون تحريك السوق.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.1 بالمئة بعد 45 دقيقة من بداية التداول حيث اتجه المستثمرون إلى التخلص من سهم دانة غاز الذي هبط اثنين في المئة.

ونزل سهم شركة اتصالات أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية 0.3 بالمئة. وسيجري تداول أسهم عملاق الاتصالات بدون الحق في توزيع الأرباح اعتبارا من غد الثلاثاء.

وانخفض مؤشر بورصة الدوحة القياسي 0.2 بالمئة في تعاملات هزيلة. وهوى سهم الخليج الدولية للخدمات واحدا بالمئة.