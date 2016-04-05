تراجع معظم بورصات الخليج وسوق مصر ترتفع قبيل زيارة الملك سلمان

من سيلين أسود

دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام بينما صعدت البورصة المصرية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة إلى 6201 نقطة لكنه أغلق مرتفعا 45 نقطة عن أدنى مستوياته أثناء الجلسة.

وشكل قطاع الاتصالات أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهم الاتصالات السعودية اثنين في المئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. وقالت البلاد المالية في مذكرة أمس الاثنين إنها تتوقع نمو صافي ربح الشركة سبعة في المئة على أساس سنوي في الربع الأول.

وهبط قطاع البتروكيماويات أيضا مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدا في المئة.

لكن سهم المتقدمة للبتروكيماويات أول شركة في منطقة الخليج تعلن نتائج أعمالها للربع الأول من العام ارتفع واحدا في المئة إلى 40.40 ريال بعدما أعلنت الشركة أن أرباحها قفزت 62.9 في المئة.

وقالت الأهلي كابيتال ومقرها الرياض في مذكرة اليوم الثلاثاء إن نتائج الشركة تجاوزت التوقعات قليلا. وأعطت الأهلي كابيتال سهم المتقدمة للبتروكيماويات توصية "بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية" وحددت سعره المستهدف عند 45.60 ريال.

وأوصت المتقدمة أيضا بتوزيع 0.75 ريال للسهم عن أرباح الربع الأول.