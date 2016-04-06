أسهم المضاربة تقود بورصة دبي نحو الارتفاع وأسواق المنطقة تصعد

0719 جمت - ساعدت الارتفاعات التي حققتها الأسهم الصغيرة والمتوسطة على صعود سوق الأسهم في دبي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في حين عوضت بورصتا أبوظبي وقطر بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة.

وقفز سهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال الذي يتخذ من دبي مقرا له 6.1 بالمئة بعد أن صعد 12.1 بالمئة في تعاملات مرتفعة الحجم على غير المعتاد أمس الثلاثاء. وكان سهم بنك الاستثمار الذي يمتلك كيان مرتبط بحكومة دبي 48.4 بالمئة منه صعد وسط تعاملات كثيفة عليه خلال الأيام العشرة السابقة لعدة أسباب من بينها التكهنات باحتمال استحواذ أحد المستثمرين الاستراتيجيين على البنك.

وارتفع سهم أرابتك 1.7 بالمئة في حين زاد سهم الاتحاد العقارية 1.4 بالمئة. وصعد مؤشر دبي 0.7 بالمئة في أول 45 دقيقة من بداية التعاملات.

وقال سباستيان حنين مدير إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني "موجة الصعود من المستويات المتدنية التي جرى تسجيلها هذا العام انتهت الآن فيما يتعلق بالأسهم الكبيرة والمضاربون يستهدفون (أسهم) الشركات الصعيرة والمتوسطة" مضيفا أن هذا الاتجاه ربما يتواصل إلى حين نشر نتائج أرباح الشركات في الربع الأول.

وارتفع سهم أبوظبي 0.3 بالمئة حيث قفز سهم شركة اتصالات أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية 1.1 بالمئة بعد أن جرى تداوله بدون حق في توزيع الأرباح اعتبارا من أمس الثلاثاء.

كما ساعدت الأسهم المرتبطة بالطاقة على صعود البورصة حيث قفز سهم شركة طاقة 3.8 بالمئة لتتجاوز نسبة ارتفاعه العشرة بالمئة منذ الأسبوع الماضي عندما أعلنت الشركة تقلص خسائرها في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي قطر ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة حيث زاد سهم الخليج الدولية للخدمات 1.5 بالمئة.