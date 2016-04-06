الأسهم القيادية ترتفع في الكويت

1015 جمت - ارتفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت اليوم الأربعاء وهو ما أدى لصعود مؤشر كويت 15 بنسبة 0.33 في المئة ليصل إلى 842.7 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي 0.05 في المئة ليغلق عند مستوى 5204.3 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 13.8 مليون دينار وهي مرتفعة نسبيا مقابل المعدل المعتاد الذي يدور حول 10 ملايين دينار في اليوم.

وعزا مجدي صبري المحلل المالي في اتصال مع رويترز التحسن النسبي في قيمة التداول إلى تنامي رغبة الشراء لدى المتداولين مقابل تراجع الرغبة في البيع.

وقال صبري إن مستويات أسعار الأسهم القيادية أصبحت متواضعة للدرجة التي جعلت المتداولين ينجذبون لشراء هذه الأسهم ترقبا لارتفاعها في الأيام المقبلة لاسيما مع بدء ظهور نتائج الربع الأول.

وارتفعت أسهم أمريكانا 0.8 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وبنك الخليج 1.8 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.03 في المئة.