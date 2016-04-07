المؤشر السعودي يرتفع وسط صعود شبه جماعي للأسهم

0729 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس وسط صعود شبه جماعي للأسهم المدرجة على خلفية صعود النفط وترقب المتعاملين لنتائج الشركات للربع الأول.

وقفزت أسعار النفط خمسة بالمئة أمس الأربعاء بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن تراجع مفاجئ في مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي بينما كانت السوق تتوقع أن تسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وصعد المؤشر 0.68 بالمئة إلى 6260.8 نقطة.

ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها صباحا ارتفع 145 سهما وتراجعت خمسة أسهم فيما استقر 15 سهما دون تغيير.

وقاد الصعود سهما سابك وموبايلي بمكاسب 0.9 بالمئة و3.3 بالمئة على الترتيب.

كما زادت اسهم جبل عمر والاتصالات السعودية والراجحي والأهلي التجاري والإنماء والمراعي وينساب بنسب تراوحت بين 0.5 و1.3 بالمئة.