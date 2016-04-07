أسهم مصر تتراجع صباحا

ويصل العاهل السعودي إلى مصر اليوم في مستهل زيارة رسمية من المرتقب أن تشهد الاعلان عن استثمارات سعودية قيمتها أربعة مليارات دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أنه سيبيع 120 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الخميس. وقال متعاملون في قطاع الخزانة ببنوك خاصة في مصر إن المركزي سيبقي على سعر العملة المحلية في عطاء اليوم دون تغيير عند 8.78 جنيه للدولار.