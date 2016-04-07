البورصة الأردنية تختم معاملات الأسبوع مرتفعة

1225 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل شراء انتقائي في الأسهم القيادية مثل البنك العربي وسط قيمة تداول جيدة معظمها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.16 بالمئة إلى 2150.93 نقطة وبلغت قيمة التداول 16.4 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح المحلل المالي إن صفقة داخلية في سهم شركة إنجاز للتنمية لم تتضح تفاصيلها بعد رفعت قيمة التداول.

وأضاف "شراء محدود في بعض الأسهم القيادية ساهم في تحسن المؤشر."

وارتفع سهم البنك العربي 1.01 بالمئة إلى ستة دنانير وسهم مناجم الفوسفات 0.8 بالمئة إلى 5.02 دينار.

وتراجع سهم مصفاة البترول 0.21 بالمئة إلى 4.5 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.53 بالمئة إلى 2.57 دينار.