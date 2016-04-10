بورصة الكويت تغلق مرتفعة
0940 جمت - أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب لعدد من الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.4 بالمئة إلى 5251.1 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 0.27 بالمئة ليغلق عند 855.2 نقطة.
وسجل سهم الكويت الوطني أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.5 بالمئة تلاه سهم كيبكو بمكاسب 1.8 بالمئة.
وزادت أسهم بنك الخليج 0.8 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات اثنين بالمئة والصناعات الوطنية 1.6 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم بنك برقان 2.9 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.06 بالمئة.
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0855 جمت - صعدت بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأحد بعد إعلان وزيرة التعاون الدولي سحر نصر عن توقيع اتفاقيات بقيمة 25 مليار دولار خلال زيارة العاهل السعودي للبلاد. يتبع