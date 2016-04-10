السوق السعودية تغلق مرتفعة وبورصة مصر تنخفض

1255 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من صعود النفط وبداية إعلان الشركات نتائجها المالية الفصلية فيما انخفضت البورصة المصرية وسط نزول شبه جماعي للأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي.