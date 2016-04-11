تذبذب في أداء بورصات الخليج صباحا

0805 جمت - تذبذب أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تسييل مستثمرين بعض الأسهم ترقبا لموسم إعلان نتائج الأعمال.

وتحرك مؤشر بورصة دبي صعودا وهبوطا في الساعة الأولى من بدء جلسة التداول مع إقبال متعاملين على جني الأرباح من بيع أسهم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم كانت أساس مكاسب البورصة في الشهر الأخير.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية وهي شركة متوسطة الحجم 2.2 في المئة بعد أن نزل واحدا في المئة في مستهل الجلسة.

لكن أسهما أخرى هبطت بعدما حققت مكاسب أمس من بينها دريك آند سكل الذي خسر واحدا في المئة وكان قد زاد بنفس النسبة في اليوم السابق.

ونزل سهم إعمار العقارية 0.3 في المئة بعد أن قالت الشركة أمس الأحد إن عبد الله لاحج لم يعد يعمل رئيسا تنفيذيا للمجموعة وإن المدير التنفيذي للعمليات سيتولي مسؤولياته دون الخوض في تفاصيل.

ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي في أول نصف ساعة من التداولات ثم استعاد الزخم لبرتفع 0.3 في المئة.

وارتفع سهم الدار العقارية 1.4 في المئة بعد أن قالت الشركة يوم الاثنين إنها أضافت فيلات جديدة إلى جزيرة ياس في مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار).