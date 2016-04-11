البورصة الأردنية تغلق مستقرة

1230 جمت - أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الاثنين دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول ضعيفة هيمنت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.01 بالمئة إلى 2133.73 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.7 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.