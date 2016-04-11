مبيعات المحليين والعرب تهبط ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت الضغوط البيعية من قبل المتعاملين المصريين والعرب بورصة مصر للتراجع خلال معاملات اليوم الاثنين وسط تراجع واضح في السيولة.

ونزل المؤشر الرئيسي 0.83 بالمئة ليغلق عند 7342.5 نقطة كما تراجع المؤشر الثانوي 0.41 بالمئة ليغلق عند 361.23 نقطة.

وبلغت قيم التداول 615.242 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 73.8 بالمئة من المعاملات والأجانب على 17.7 بالمئة والأفراد على 59.3 بالمئة.

وخسرت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وبالم هيلز 4.1 بالمئة وسوديك 6.6 بالمئة وجلوبال تليكوم 5.3 بالمئة وطلعت مصطفى أربعة بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين اليوم في مذكرة بحثية بتخفيف مراكزهم المفتوحة قائلة "حد إيقاف الخسائر 7360 نقطة."

وتراجعت أسهم عامر جروب خمسة بالمئة وبايونيرز 4.2 بالمئة وهيرميس 3.6 بالمئة وحديد عز 5.9 بالمئة.

وارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.8 بالمئة والعربية للأسمنت 2.4 بالمئة في حين استقرت أسهم بورتو.