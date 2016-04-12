بنك البلاد السعودي يرفع رأسماله من خلال توزيع أسهم مجانية

القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة زيادة رأسمال المال من خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) إلى ستة مليارات ريال من خلال توزيع سهم مجاني لكل خمسة أسهم أصلية من الأرباح المرحلة والاحتياطي النظامي.

وبلغ صافي ربح البنك 788.4 مليون ريال في 2015 من 864 مليونا في 2014.

وقالت السوق السعودية اليوم الثلاثاء إنه تم اضافة الأسهم المجانية لحساب حاملي أسهم البنك حتى نهاية جلسة تداول الاثنين 11 أبريل نيسان على أن يتم حساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 20.73 ريال.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)