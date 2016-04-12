Sun 25 Dec 2016 | 2:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع طفيف لأرباح ساب السعودي في الربع/1

Tue Apr 12, 2016 12:56pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم الثلاثاء أن صافي ربحه زاد 2.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي لتفوق النتائج توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربحه بلغ 1.142 مليار ريال (304.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 1.115 مليار قبل عام.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح البنك في المتوسط 1.01 مليار ريال في الربع الأول.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح الصافية إلى الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة الذي ارتفع 8.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.12 مليار ريال. وقابل ذلك انخفاض في مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة بينما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات 3.6 بالمئة وهو ما يعود في الأساس إلى زيادة المخصصات بحسب البيان.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 