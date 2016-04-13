لمحة -أسهم بنوك سعودية ترتفع بعد نتائج إيجابية للربع‭/‬1

0712 جمت -

* ارتفعت أسهم عدد من البنوك السعودية اليوم الأربعاء بعدما أعلن مصرفان كبيران عن نتائج فصلية فاقت التوقعات.

* قفز سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول 2.7 بالمئة بعد نمو صافي ربح الربع الأول واحدا بالمئة إلى 2.63 مليار ريال (701.5 مليون دولار). وتوقع بنك سيكو البحريني أن يسجل البنك أرباحا فصلية قيمتها 2.30 مليار ريال فيما توقع دويتشه بنك تحقيق 2.23 مليار ريال.

* ارتفع سهم البنك السعودي البريطاني (ساب) 3.2 بالمئة بعدما سجل زيادة نسبتها 2.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأول إلى 1.14 مليار ريال. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.01 مليار ريال.

* في المقابل انخفض سهم بنك الجزيرة 0.4 بالمئة رغم إعلانه نمو صافي الربح بنسبة 68 بالمئة في الربع الأول.