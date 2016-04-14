المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0742 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات بعد أداء تجاوز توقعات المحللين في الربع الاول.

وصعد المؤشر 0.52 بالمئة إلى 6472.3 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم الراجحي بمكاسب 1.4 بالمئة تلاه سهم بنك الرياض الذي قفز 1.35 بالمئة بعدما سجل نموا طفيفا نسبته 0.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بدعم من انخفاض مصروفات العمليات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقفز سهم ينساب 2.7 بالمئة بعدما أعلنت عن قفزة نسبتها 40.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفضل انخفاض أسعار بعض مواد اللقيم لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وزادت أسهم سامبا وساب وسابك والأهلي التجاري وجبل عمر بنسب تراوحت بين 0.4 و2.1 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سافكو 0.7 بالمئة ودار الأركان 0.9 بالمئة ومعادن والكهرباء 0.3 بالمئة.